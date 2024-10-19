Artık işe gitmek istemediğinizi mi hissediyorsunuz? Çalışma hayatında tükenmişlik duygusuyla nasıl baş edilir?

İŞ TÜKENMİŞLİĞİ: BELİRTİLER, NEDENLER VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

İş yerinde uzun süreli stres ve aşırı yüklenme, çalışanların tükenmişlik yaşamasına yol açabilir. Tükenmişlik, işle bağlantılı stresin bir türüdür ve fiziksel veya duygusal olarak yıpranma, değersizlik hissi ve enerji kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. İş tükenmişliği, depresyon gibi başka sağlık sorunları ile de bağlantılı olabilir, ancak farklı tedavilere ihtiyaç duyarlar.