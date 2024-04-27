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        Haberler Gündem Eğitim Artova ve Zilede'ki meslek yüksekokulu öğrencileri çevrim içi eğitim alacak

        Artova ve Zilede'ki meslek yüksekokulu öğrencileri bir süre çevrim içi eğitim alacak

        Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremler sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) Artova ve Zile ilçelerindeki meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrenciler bir süre dersleri çevrim içi alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:55
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        Tokat'ta deprem nedeniyle üniversite online eğitime geçiyor!
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        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan 2024 tarihinde Sulusaray merkez üslü gerçekleşen depremlerin ardından Artova ve Zile'de devam eden hasar tespit ve eğitim-öğretime hazırlık çalışmaları nedeniyle 29 Nisan ile 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Artova ve Zile'deki akademik birimlerde uzaktan çevrim içi eğitime geçildiği bildirildi.

        Sınavların 18-19 Mayıs tarihlerinde planlandığı ifade edildi.

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