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        Haberler Gündem Politika Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 01:22 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:22
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        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

        AA'nın aktardığı habere göre; Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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