Asensio'dan Real'e kötü haber

Real Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupasında normal süresi 2-2 biten maçta Arsenal'i penaltılarla 3-2 yendi. İspanyol devi, Asensio'nun sakatlığıyla sarsıldı. Sol diz çapraz bağları kopan genç oyuncunun büyük ihtimalle sezonu kapattığı kaydedildi.

İkinci yarıda skoru 2-2'ye getiren golü atan Marco Asensio, Pierre-Emerick Aubameyang'la girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. İspanyol oyuncu gözyaşlarını tutamazken; sedyeyle ambulansa alındı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Teknik direktör Zinedine Zidane oyuncunun durumuyla ilgili olarak, "Hastaneye gitti; ancak durumu kötü görünüyor" dedi. İspanyol basını ise Asensio'nun sol diz yan bağlarında kopma olduğunu sayfalarına taşıdı. Bazı kaynaklar ise Asensio'nun sakatlığıyla ilgili film sonuçlarını paylaştı ve oyuncunun diz bağlarının koptuğu görüldü. Başarılı orta saha oyuncusunun bu sakatlığın ardından yeni sezonda takımını yalnız bırakacağı bildirildi.