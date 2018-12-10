Asgari ücret zam oranının yanında AGİ ücretinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Asgari ücret için yeni yıldaki zam oranıyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda asgari ücretle çalışan bir işçi, nasıl geçindiğini anlattı. Milyonların gözü ve kulağının gelecek haberde olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını ise 13 Aralık perşembe günü yapacak. Bu yılki enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması ihtimali yüksek sesle dile getiriliyor. Ancak kesin zam oranı toplantılardaki sıkı pazarlıklar sonucu belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yapılan açıklamalar ve asgari ücret için yapılan talepler.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılının ücretini belirlemek üzere toplandı. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve kamu temsilcileri katıldı. Toplantıda en çok ilgiyi, komisyona katılan ilk işçi olmak özelliği taşıyan ve Yalova Üniversitesi'nde asgari ücretle özel güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez çekti.

Toplantıda ilk olarak Bakan Selçuk konuştu. Asgari ücretin çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın da dile getirdiği gibi 2019´da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyalogun güçlendirilmesine bağlı" dedi.

Bakan Selçuk'un ardından Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat konuştu. Irgat, asgari ücretin belirlenirken geçim şartlarının dikkate alınmasını isteyerek, "Asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretle çalışmak durumunda olan milyonlarca asgari ücretli işçi ve ailesi, bu çalışmaların sonucu merakla, umutla takip etmektedir. Öncelikle asgari ücretli işçinin ailesinin ile birlikte karşı karşıya kaldığı ekonomik ve mali şartları iyileştirecek düzenlemeler için adım atılmasıdır. Şimdiye kadar asgari ücret belirlemelerinde sürdürülen kısır döngüyü kıracak bir yaklaşımın gösterilmesidir. Komisyon çalışmalarında belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

İŞVEREN NE DİYOR?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, asgari ücretin siyasi polemiklere alet edilmemesini talep ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"TİSK olarak öncelikle asgari ücret görüşmelerinde hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, işsizlikle en önemlisi enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, geçtiğimiz yılda beyan ettiğimiz yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını ve yine geçtiğimiz yıl beyan ettiğimiz SGK işveren desteğinin yüzden 5'den 6'ya çıkmasını ama toplu iş sözleşmeli yerlerde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, son olarak ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz."

TÜRK - İŞ: ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İÇİN KIRMIZI ÇİZGİMİZ ENFLASYON

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirdiği ilk toplantısının öncesin Türk - İş taleplerini dile getirmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2 bin TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini söyledi. Atalay, "Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz" dedi

DİSK: ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 800 LİRA OLMALI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye'de 16 milyon işçi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücretin net 2 bin 800 lira olması gerektiğini belirtti. DİSK'in İstanbul Mimarlar Odası'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" şeklinde konuştu.

CHP'DEN '2 BİN 200 LİRA ASGARİ ÜCRET' TEKLİFİ

CHP, 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre teklif, asgari ücretin 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 2 bin 200 TL olmasını, bu ücretin TÜİK tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi'ndeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda artırılmasını öngörüyor. Teklifle, asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün de kaldırılması istendi.

AGİ NE KADAR OLACAK? 2019

AGİ yani asgari ücret geçim indiriminin ne kadar olacağı başta asgari ücretliler olmak üzere herkes tarafından merakla bekleniyor. AGİ, Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu seneki toplantılardan çıkacak olan AGİ ücreti belli olur olmaz haberlerimizde olacak. Geçen sene (2018) AGİ ücretleri şu şekilde belirlenmişti:

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL.

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

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