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HaberlerSosyal GüvenlikSON DAKİKA! 2020 Asgari ücreti için TÜİK kritik rakamı açıkladı

TÜİK bir işçinin geçim maliyetini hesapladı

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1.940, orta iş kolu için 2.086 ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari Ücret önerdi

son dakika
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

2018 YILINDA 2.213 TL HESAPLAMIŞTI

TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta" işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göre, bir işçinin geçim maliyeti geçen yıla oranla bu yıl yüzde 5.4 artı. Geçtiğimiz yıl asgari ücret net 2020 TL olarak belirlenmişti.

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YORUMLAR

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  • cemalunal1907 43 dakika önce Kiram 900 lira dogalgazım 250 elektrik 130 su 50 telefon 40 mutfak 750, bebegin altınada carsaf sarıcaz bu sene
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