TÜİK bir işçinin geçim maliyetini hesapladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK hafif iş kolu için 1940, orta iş kolu için 2086, ağır iş kolu içinse 2331 TL Asgari Ücret önerdi.

2018 YILINDA 2.213 TL HESAPLAMIŞTI

TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, “orta" işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göre, bir işçinin geçim maliyeti geçen yıla oranla bu yıl yüzde 5.4 artı. Geçtiğimiz yıl asgari ücret net 2020 TL olarak belirlenmişti.