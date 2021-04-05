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HaberlerDünyaAŞI PASAPORTU... Son dakika: New York'tan onay, Florida'dan yasak!
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Aşı pasaportu: New York'tan onay, Florida'dan yasak!

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de aşı pasaportuna ilişkin kararlar alınmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez New York'ta uygulamaya geçileceği duyurulan aşı pasaportu uygulamasının, Florida'da yasaklanacağını ifade edildi.

AŞI PASAPORTU... Son dakika: New York'tan onay, Florida'dan yasak!
Aşı pasaportu: New York'tan onay, Florida'dan yasak!
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de New York, 'aşı pasaportu' uygulamasını başlattığını duyurmuştu. New York, aşı pasaportu uygulamasını başlatan ilk ülke olurken, Florida’dan aksi yönde bir açıklama geldi.

Florida Valisi Ron DeSantis, koronavirüse karşı aşılanmış olduklarına dair belge istenilmesini talep edilmesini yasaklayan bir karar yayınladı.

Cumhuriyetçi vali daha önce sözde "aşı pasaportlarını" yasaklayan bir karar verme niyetini açıklamıştı. Kararla birlikte Florida'daki herhangi bir devlet kurumunun da aşı belgesi istemesi de yasaklandı.

DeSantis, "Aşı pasaportlarının bireysel özgürlüğü azalttığını ve hasta mahremiyetine zarar vereceğini" ifade etti.

Böylelikle Florida’da işletmelerinin, müşterilerin bir işletmeye girerken veya herhangi bir hizmet alırken aşı belgesi istemeleri engellendi.

İLK AŞI PASAPORTU NEW YORK'TAN

Yetkililerin, ülkenin ilk "koronavirüs aşı pasaportu" olarak tanıttığı uygulamayla, New York’ta yaşayan kişilerin tüm aşı ve test sonuçları kayıt altına alınacak.

QR koduyla çalışan uygulamayı cep telefonlarına indirilebilecek. Böylece aşılarını tamamlayan, testleri negatif olan kişiler, uygulama sayesinde birçok spor, sanat, eğlence, konser, tiyatro, sinema gibi etkinliklere katılabilecek.

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