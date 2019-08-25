Ligue 1'in 3. haftasında Monaco sahasında Nimes'i konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 önde götürdüğü maçta sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Monaco'nun ilk golünde Henry Onyekuru'nun asistinde Slimani topu ağlara göndererek ilk maçında golle tanıştı. İkinci gol ise 45. dakikada yeni transfer Wissam Ben Yedder'den geldi.
Nimes'in golleri ise 70. dakikada Romain Philippoteaux ve 82. dakikada Ahoueke Denkey'den geldi.
Maçın 55. dakikasında Monaco'da Jemerson kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Monaco ve Nimes ligde 3 maç sonunda 1 puanı hanelerine yazdırdı.
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