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Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı izle: “Kaderine gidiyor!"

Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Ağlatır'ın dün akşamki bölümünde heyecan çok yüksekti. Fragmanda ise Yusuf çocuğun gerçek babasını öğrenerek nikahı terk ediyor. Peki Ada, Rüzgar'ın ettiği evlenme teklifine ne yanıt verecek? İşte Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı

Aşk Ağlatır

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Cevdet’ten, Nalan’ın çocuğunun Mert’ten olduğunu öğrenen Yusuf’un nikahı terk ettiği tanıtımda Sumru, Çiçek ve Fırat’ı evden gönderiyor. Ada’nın, Rüzgar’ın, “Ben seni bu dünyanın en mutlu insanı yaparım Ada!” sözlerine vereceği karşılık ise merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK AĞLATIR’IN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yusuf, Ada’ya ondan vazgeçmeyeceğini söylerken Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddetti. Yusuf’un yaptıklarına öfkelenen Nalân, dedesini ona karşı kışkırttı ve evi terk edip gitmesine neden oldu. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başladı. Yolda giderken saldırıya uğrayan Hikmet’i serserilerin elinden kurtardı. Taburcu olan Çiçek, Nalân’ın yalanını ortaya çıkarmak için Fırat’la birlikte DNA raporuna ulaşmaya çalıştı. Bu arada Yusuf’un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını attı. Yusuf dedesinin ve Ada’nın baskılarına dayanamayarak Nalân’la evlenmeyi kabul etti. Ada’nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru’nun lokantasında işe başladı. Rüzgâr’ın sürpriz evlenme teklifi karşısında Ada şoke oldu. Nalân ve Yusuf’un nikâh masasına oturduğu final sahnesinde Yusuf’un evet diyeceği sırada gelen Cevdet bu nikâhı engelleyebilecek miydi?

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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