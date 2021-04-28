"Aşk Uzak Bana"nın akustik versiyonu yayında 0:00 / 0:00

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Evren Adam, geçtiğimiz haftalarda "Aşk Uzak Bana" adlı şarkının video klibinde cam kafesin içinde bulunduğu sahnelerden dolayı yine sosyal medyada mizah sayfalarında yapılan "Camdaki Adam" esprileriyle gündeme gelmişti.

Evren Adam, şarkının akustik versiyonu hakkında, "Biz 'Aşk Uzak Bana' ile kışı kapatalım ve bahar gelsin demiştik ancak dinleyicilerimiz biraz daha hüzünlenmek istiyor sanırım. Şarkının akustik versiyonunun çok kısa bir bölümünü ilk kez TikTok'ta paylaşmıştık, sonrasında o kadar güzel yorumlar aldık ki tamamını tüm dijital platformlarda yayımlama kararı aldık" şeklinde konuştu.