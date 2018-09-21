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Aşk ve Mavi yeni sezon başlıyor! Aşk ve Mavi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Aşk ve Mavi bu akşam yayınlanacak yeni bölümü ile verdiği sezon arasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Aşk ve Mavi'de Hasibe karakola teslim olmaya giderken üst üste gelen felaketler Göreçkiler'i yıkar. Konakta yaşayan herkes için zor günlerin başlangıcı bu felaketler olacak. Peki Aşk ve Mavi ne zaman, sat kaçta başlayacak?

21.09.2018 - 16:34 | Güncelleme:

Aşk ve Mavi 70. bölümüyle bu akşam yeni sezona başlayacak. Yalan, ihanet, ortaya bir bir dökülen sırlar, daha çok canlar yakacak, katlanması güç durumların ortaya çıkacağı Aşk ve Mavi'de bu akşam yeni bölüm heyecanı yaşanacak. İşte Aşk ve Mavi yeni sezona dair detaylar...

AŞK VE MAVİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aşk ve Mavi'nin yeni sezon bölümleri 21 Eylül Cuma yani bu akşamdan itibaren her Cuma saat 20.00'de ekranlarda olacak.

AŞK VE MAVİ 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ben senin için, kızım için yaşıyorum!"

Göreçki Konağı'nda yaşayanlar, Mavi, Pembe ve İsmet'in kaza haberiyle hastaneye koşarlar. Fazıl, İsmet ve gelinleri için üzülürken onu derinden yaralayacak gelişmelerden henüz habersizdir. Oğlu Ali'nin ameliyat masasında ölümle savaştığını, Cemal'in vurulduğunu henüz bilmiyordur. Hasibe karakola teslim olmaya giderken üst üste gelen felaketler Göreçkiler'i yıkar.

Konakta yaşayan herkes için zor günlerin başlangıcıdır bu felaketler… Yalanlar, ihanet, ortaya bir bir dökülen sırlar, daha çok canlar yakacak, katlanması güç durumları ortaya çıkaracaktır.

AŞK VE MAVİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ali’nin yaşam mücadelesi

Mavi, Ali ve Safiye bildikleri gerçeği ne kadar saklamak isteseler de Hasibe sonunda oğlu Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal için son noktadır. Konakta yaşamayacağını anlayan Cemal, Safiye ve Sevda'yı da alarak konağı terk etmek isterken Hasibe'nin onun için planladığı şeyden habersizdir. Ali ve İsmet ameliyata birlikte giderler. İsmet, doktordan Ali'nin ameliyattan çıkamayacağını öğrenince bu gerçeği Mavi'ye söylemeye karar verir. Hasibe'nin Cemal için planladığı şey nedir? Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabilecek mi? Mavi ve Ali birbirlerini tekrar görebilecekler mi?

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