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ASKON, Türk üreticilerini Katar sermayesi ile buluşturacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) aralarında Türkiye'nin en büyük teknoloji markaları ve teknoparkların bulunduğu Türk üreticilerini ve girişimcilerini Katar sermayesi ile buluşturacak

28.08.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ticaret, sanayi, AR-GE, teknoloji, finansman, ihracat ve benzeri konularda müteşebbislere ve kuruluşlara gelişim ve büyüme için rehberlik yapmayı görev edinen, e-ihracat alanında Türkiye'nin en büyük ticaret portalı turkishbusinessplatform.com'u ASKON hayata geçirdi.

Katar'ın 50'ye yakın önde gelen teknoloji firması Smart Future Expo 2018 kapsamında İstanbul'a gelerek, yerli yatırımcılar ve girişimcilerle ikili iş görüşmelerinde bulunarak ortak iş geliştirecekler.

ASKON 14-15 Kasım 2018'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Dönüşerek Daha Güçlüyüz temasıyla Smart Future Expo 2018 Akıllı Teknolojiler Zirvesi ve Sergisi'ni düzenleyecek. Bir yıl içeride, bir yıl başka bir ülkede düzenlenecek olan zirvenin bu seneki konuk ülkesi Katar.

Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

ASKON tarafından organize edilecek olan zirve ve sergiye iki gün boyunca başta bu yılın konuk ülkesi Katar'dan olmak üzere 10 binin üzerinde yerli ve yabancı ilgili profesyonel ziyaretçi, 150 konuşmacı ve 100 üzerinde fuar katılımcısı bekleniyor.

Startup'ların ve teknolojik girişimcilerin teknoloji pazarına açılabilmeleri adına büyük bir fırsat olacak Smart Future Expo 2018 ile ayrıca Türkiye’ye daha fazla sermayenin girmesi hedefleniyor.

 "TEKNOLOJİYİ ÜRETEN VE İLERİ DÜZEYE TAŞIYAN ÜLKELER GELECEĞİ KURABİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabildiğini belirtti.

"Milli değerlere bağlı yapımız ve yerli olmayı önemseyen misyonumuz ile ülkemizin dijital ve akıllı yeni dünya düzeninde söz sahibi olabilmesi için bilim ve teknoloji üretiminde yepyeni bir vizyon oluşturma amacıyla yola çıktık." diyen Cesur sözlerine şöyle deavam etti:

"Bu alanda topyekün bir seferberlik başlatmanın zamanının geldiği bilinciyle, konumundan dolayı pek çok noktada dünyanın çeşitli uçlarını biraraya getiren Türkiye'nin, bilim ve teknoloji üretiminde de söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye artık teknoloji ithal eden ülke değil, ihraç eden ülke olmak zorundadır ve bunu başarabilecek güçtedir. Ülkelerin büyümesi ve kalkınması için tek çıkış noktası yüksek teknoloji üretiminden geçiyor. Küresel rekabet bugün ve gelecekte bilgiyi ve bilimi üretenlerin arasında gerçekleşecek.

Hemen tüm sektörlerin teknoloji ve dijitalleşme ile dönüşümünü gerçekleştirebilmesinin yanında bilim ve teknoloji üretiminin temel motivasyon noktası olması zorunlu hale geldi. İşte bu motivasyon ile ülkemizde ve bölgemizdeki coğrafyada bilim ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, yerli teknoloji üretiminin ülkenin geneline yayılması tüm sektörlerin önceliği haline getirilmelidir. Bu konuda farkındalık ve bilinirlik sağlayacak ortamı oluşturmak, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmeye katkı sağlamak süreci destekleyecek diğer adımlardır. Türkiye ekonomisinin dijitalleşme dalgasını yakalayarak yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye dönüşmesi için çözüm platformu oluşturmak amacıyla SMART FUTURE EXPO Zirve ve Sergisinin ikincisini İstanbul Kongre Merkezinde 14-15 Kasım 2018'de düzenliyoruz."

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