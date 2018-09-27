Bu içerikli ürünleri asla birlikte kullanmayın!

27.09.2018 - 17:17 | Güncelleme:

Her ne kadar cilt için faydalı olsalar da bazı ürünleri bir arada kullanmamak gerekiyor. İşte asla birlikte kullanılmaması gereken ürünler...

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HİDROKSİ ASİT VE C VİTAMİNİ

C vitamini, stabilizasyonu en zor içeriklerden biri olarak biliniyor. "C vitamininin bazı formları başka ürünlerle bir araya geldiğinde cildinizdeki pH dengesini bozabilir ve olumsuz etki yaratabilir" diyor dermatolog Marnie Nussbaum. Cosmopolitan dergisindeki yazıya göre eğer bu iki içeriği bir arada kullanmak istiyorsanız (çünkü her ikisi de cilt parlaklığı ve cilt gençliği üzerinde önemli rol oynuyor), C vitaminli olan ürününüzü cildinizi UV hasarından ve hava kirliliğinden korumak için sabah saatlerinde kullanın. Hidroksi asit içeren ürün için ise en uygun saatler uykudan önceki saatler.

 

PROBİOTİKLER VE MİNERAL GÜNEŞ KREMİ

Bu iki içerik akneye meyilli ciltler için oldukça etkilidir ancak bir arada değil! Probiotik kremler ciltteki sağlıklı bakterileri desteklerken, çinko oksit (mineral güneş korucuların içinde yer alan en temel içerik) antibakteriyel etki yaratarak bunu engelleyebilir. Bu da şu anlama geliyor; sadece zararlı bakterileri değil probiotikleri de öldürebiliyor. O nedenle probiotik içeren kremlerinizi, güneş koruyucuya ihtiyaç duymadığınız akşam saatlerinde kullanın.

BENZOİL PEROKSİT VE RETİNOL

Akneye yol açan bakterilerle savaşan benzoil peroksit ve cilt yenilenmesiyle gözenek görünümünün önüne geçen retinol ayrı ayrı akneyle mücadelede oldukça usta ancak bu ikisini karıştırmak aknelerin daha fazla coşmasına sebep olabiliyor. Benzoil peroksit içeren ürününüzü gün içinde kullanabilirsiniz ancak retinollü olanı geceye saklayın.

SALİSİLİK ASİT VE GLİKOLİK ASİT

Bu iki kimyasal etkili içeriğin bir arada kullanılmaması gerektiğini az çok hepimiz tahmin ediyoruzdur. Bir arada kullanıldıklarında cilt üzerinde aşırı soyucu etki yaratarak, nemsizliğe yol açabilir; bariyeri zayıflatarak cildi bakterilere açık hale getirebilirler. Ciltte aşırı yağlanma ise kaçınılmaz hal alabilir. Cildiniz sivilceye eğilimliyse salisilik asit içeren ürünler kullanın. Eğer sizin istediğiniz cilt yapısına odaklanmak, yaşlılık lekelerini azaltmak ise o zaman hücre yenilenmesi sağlayan glikolik asit içeren ürünler kullanın.

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YÜZ SPREYLERİ VE MATLAŞTIRICI BAZLAR

Silikon içeren ürünler (matlaştırıcı etkili bazların neredeyse tamamında mevcut) nemi cildinizden iter dolayısıyla üzerine sıkacağınız yüz spreyleri hiçbir anlam ifade etmez. Bu da iki üründen aynı anda fayda sağlayamayacağınız anlamına geliyor. Bu nedenle spreyiniz tamamen kuruduktan sonra makyaj bazınızı uygulayın.

PARFÜM VE GÜNEŞ KREMİ

Kimyasal içerikli güneş kremleri, UV ışınlarına engel olacak koruma kalkanını sağlar bu nedenle de cilt tarafından tamamen emilebilecek şekilde formüle edilir. Üzerine herhangi bir şekilde parfüm temas etmesi korumayı zayıflatır. O neden güneş kremi sürdüğünüzde parfümü cildinize değil, saçlarınıza ve kıyafetlerinize sıkın.

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PEELING VE TEMİZLEME FIRÇASI

Her ikisi de ciltte ölü deri hücrelerini arındıracak soyucu etkiye sahip ürünler oldukları için birlikte kullanımı cilt için zorlayıcı ve hasar verici olabilir. Birlikte kullanıldığında kızarıklıkların, iltihaplanmanın ve sivilcelenmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Temizleme fırçalarınızı günlük krem yapıdaki temizleme ürününüzle kullanın. Peeling'inizi ise bundan bağımsız olarak haftada iki kere uygulayın.

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