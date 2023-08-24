Aslı Turanlı ile İzzet Antebi pişti oldu
Aslı Turanlı ile kısa bir süre önce ayrıldığı İzzet Antebi, Etiler'deki bir mekânda karşılaştı. Antebi'nin barışmaya çalıştığı, Turanlı'nın ise bunu istemediği öğrenildi
İzzet Antebi;
2009... Didem Sarı evlendi.
2021... Olaylı bir şekilde boşandı.
Mayıs 2022... Tuvana Türkay ile beraberliğe başladı.
Mayıs 2023... Tuvana Türkay ile ayrıldı.
Temmuz 2023... Aslı Turanlı ile beraberliğe başladı.
Ağustos 2023... Kenan Doğulu'nun Bodrum'daki konserinde bir kadın ile yakınlaştığı iddia edildi. Hemen ardından Aslı Turanlı ile ayrıldı.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aslı Turanlı ile İzzet Antebi, Etiler'de bir mekânda pişti oldu.
Mekândan ilk olarak çıkan Turanlı, muhabirlerin "İzzet Antebi de içerideymiş, barıştınız mı?" sorusuna; "Teşekkürler" demekle yetindi.
Gecenin geç saatlerine kadar mekânda kalan İzzet Antebi, ise "Aslı Turanlı ile barıştınız mı?" sorusuna "Yanına gidip selam verdim, bu gayet doğal. Birlikte değiliz" şeklinde cevap verdi. İzzet Antebi'nin Aslı Turanlı'nın gönlünü almaya ve barışmaya çalıştığı, ünlü oyuncunun ise bu fikre şu an uzak olduğu öğrenildi.