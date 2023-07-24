İzzet Antebi ile Aslı Turanlı aşk yaşıyor
Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi
Geçtiğimiz yıl Bodrum'da mutluluk pozları veren oyuncu Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, mayısta yollarını ayırmıştı.
"MEDENİCE AYRILDIK"
İhanet iddialarının ardından İzzet Antebi, "Medeni şekilde ayrıldık. Ne Tuvana Hanım tarafından ne de benim tarafımdan aldatma diye bir konu hiç olmadı. Anlaşamadık ve ayrıldık, yani başka bir şeyden değil. 365 günün tamamında beraberdik. Neredeyse birbirimizden ayrı bile dışarı çıkmadık. Benim hayatımda işim, çocuklarım ve ilişkim vardı sadece" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İzzet Antebi'nin yalnızlığı uzun sürmedi. İzzet Antebi'nin, oyuncu Aslı Turanlı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Gündoğan açıklarındaki zodyak bot üzerinde görüntülenen ikili, ilk kez objektiflere yansıdı.
Kaldıkları lüks tekneden ayrılıp zodyak botla Gündoğan açıklarına giden İzzet Antebi ile Aslı Turanlı bir saatlik gezinti sonrası tekrardan tekneye döndü.
İzzet Antebi ile Aslı Turanlı'nın romantik anları objektiflere böyle yansıdı.