İzzet Antebi ile Aslı Turanlı aşk yaşıyor

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"MEDENİCE AYRILDIK"

İhanet iddialarının ardından İzzet Antebi, "Medeni şekilde ayrıldık. Ne Tuvana Hanım tarafından ne de benim tarafımdan aldatma diye bir konu hiç olmadı. Anlaşamadık ve ayrıldık, yani başka bir şeyden değil. 365 günün tamamında beraberdik. Neredeyse birbirimizden ayrı bile dışarı çıkmadık. Benim hayatımda işim, çocuklarım ve ilişkim vardı sadece" ifadelerini kullanmıştı.