Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin İzzet Antebi ile Aslı Turanlı aşk yaşıyor - Magazin haberleri

        İzzet Antebi ile Aslı Turanlı aşk yaşıyor

        Tuvana Türkay ile ilişkisini bitiren iş insanı İzzet Antebi, gönlünü Aslı Turanlı'ya kaptırdı. Çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz yıl Bodrum'da mutluluk pozları veren oyuncu Tuvana Türkay ile İzzet Antebi, mayısta yollarını ayırmıştı.

        2

        "MEDENİCE AYRILDIK"

        İhanet iddialarının ardından İzzet Antebi, "Medeni şekilde ayrıldık. Ne Tuvana Hanım tarafından ne de benim tarafımdan aldatma diye bir konu hiç olmadı. Anlaşamadık ve ayrıldık, yani başka bir şeyden değil. 365 günün tamamında beraberdik. Neredeyse birbirimizden ayrı bile dışarı çıkmadık. Benim hayatımda işim, çocuklarım ve ilişkim vardı sadece" ifadelerini kullanmıştı.

        3

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İzzet Antebi'nin yalnızlığı uzun sürmedi. İzzet Antebi'nin, oyuncu Aslı Turanlı ile yeni bir aşka yelken açtı.

        4

        Gündoğan açıklarındaki zodyak bot üzerinde görüntülenen ikili, ilk kez objektiflere yansıdı.

        5

        Kaldıkları lüks tekneden ayrılıp zodyak botla Gündoğan açıklarına giden İzzet Antebi ile Aslı Turanlı bir saatlik gezinti sonrası tekrardan tekneye döndü.

        6

        İzzet Antebi ile Aslı Turanlı'nın romantik anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Aslı Turanlı
        #İzzet Antebi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor