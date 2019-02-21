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ASLI TURANLI KİMDİR?

Daha önce Kim Milyoner Olmak İster Yarışması’na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona ‘Şeker Kız' diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini söylemişti.