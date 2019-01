Aslıhan Karalar'dan Hakan Sabancı açıklaması

Best Model Of The World 2018 birincisi Aslıhan Karalar, önceki akşam Bebek'teki bir mekana girerken görüntülendi. Sabancı ailesi ile tanıştığı dedikoduları üzerine Karalar, "Hakan ile sadece iki iyi arkadaşız. Daha 19 yaşındayım. Odak noktam kariyerim ve okulum. Hem okuyorum, hem çalışıyorum. Çok yakında güzel projelerle tekrar ekranda olacağım" dedi