Asr Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Asr suresi tefsiri, arapça yazılışı ve fazileti

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vel asr

2- İnnel insane le fi husr

3- İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Bu sure için İmam Şafii şöyle demiştir: Kuran-ı Kerimde başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresi bile, insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi. "Hiç bir sure nazil olmasaydı, sadece Asr Suresi bile yeterdi.”

İman, muhtevasının bilinmesini gerektirir; zira iman, müminin Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri, Allah'ın ve Resûlünün ahiret meselesi hakkında neler bildirdiğini ve iman edene kadar olmuş ve olacak şeyleri bilmesiyle elde edilir. İman, ilim ve basireti, sonra salih amelleri, yani farzları yerine getirmeyi, haramları terk etmeyi, sonra kendini hakka teşvik etmeyi, birbirimize farzları tavsiye etmeyi ve kötülükleri terk etmeyi, Allah'a yönelmeyi gerektirir.

Bir kulun imanını tam olarak yerine getirmesi ve salih amelleri tam olarak işlemesi mümkün olmayacağına göre, her iyi şeyi yapıp her türlü kötülükten sakınmak, sonra bu konuda sabrı tavsiye etmek, kendini hakka teşvik etmek ve Allah'a çağırmak, Allah'a yönelmeye yol açacaktır. Gerçek ancak bu konuda sabır ve özen göstermekle mümkündür.

Asr suresi konusu

Asr Suresi Kuran-ı Kerim'in 103. suresidir ve 3 ayetten oluşur. Bu surede geçen ve sureye ismini veren 'asr' kelimesinin anlamı: bir zaman dilimi, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelmektedir.

"Resulullah'ın ashabından iki kişi birbiriyle karşılaştıklarında biri diğerine Vel Asr Suresi'ni okumadan, sonra da biri diğerine selam vermeden ayrılmazlardı." (Taberani)

Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: Asr:

Cenâb-ı Hak, gece ve gündüz ile kullarının amel ve amellerinin mekânı olan çağ üzerine yemin etmiştir. Dönemden kastedilen, akşam, gece ve gündüz olan sonsuzluktur.

Taberî dedi ki: "Bu konuda doğru söz şudur: Rabbimiz, Asr ( ve Asr )'ın, akşam, gece ve gündüz olan zamanın bir adı olduğuna yemin etti. O, bunu belirtmemiştir. Bu ismin manasız bir mana içermesinden dolayı bu ismin gerektirdiği her şey Yüce Allah'ın yemin ettiği şeyin içindedir."

Asr Suresi'nin her gün 7 kez okunmasının, dertlerin ve sıkıntıların azalmasına yardımcı olduğuna dair bir inanış mevcuttur. Ayrıca, bu sureyi bir günde 70 kez okumanın da sıkıntıları ve dertleri hafiflettiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Ateşli bir hastalığı olan kişilere bu surenin okunmasının, hastalığın şifasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Asr Suresi'nin suya 41 kez okunmasıyla çeşitli hastalıklara, özellikle şeker hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir. Ayrıca, Asr Suresi'nin düzenli okunmasının çeşitli hastalıklara karşı şifalı etkileri olduğuna inanılmaktadır. Bu sure aynı zamanda iç sıkıntılar yaşayan insanların bu sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve insanların sıkıntılardan kurtulmalarına yardımcı olabilir.

Kur'an-ı Kerim'deki her harfin okunması Müslüman kullara sevap kazandırır. Ancak Kuran-ı Kerim'i sadece kıraat etmek değil, anlamaya çalışmak, özümsemek ve üzerinde tefekkür etmek de büyük faziletlere vesile olur. Bu nedenle, Kuran-ı Kerim'i okurken mutlaka meali ve tefsiri de okunmalı, her bir ayet üzerinde derinlemesine düşünmeye çalışılmalıdır.

Asr Suresi, üç ayet, on dört kelime ve altmış sekiz harften oluşmaktadır. Bu surede insanın sonsuz hüsrandan korunması için yollar gösterilmektedir.

Asr Suresinin faziletleri şu şekildedir:

Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulmuştur: “Hangi insan Asr suresini okursa, Allah o kişinin günahlarını affeder. O kişi sabrı ve hakkı tavsiye eden kişilerden olur.”

Sahabelerden Ebu Huzeyfe (ra) şöyle buyurmuştur: “Resulullah'ın ashabından iki kişi karşılaştıklarında, bir tanesi diğerine Asr Suresini okumadan ayrılmazlardı. Ardından bir kişi diğerine selam vererek ayrılırdı.”

İmam Şafii şöyle demektedir: “Kuran-ı Kerim’de hiç başka sure indirilmeseydi, çok kısa olan Asr Suresi dahi, insanların hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmeye yeterdi. Asr Suresi Kuran-ı Kerim’in tüm ilimlerini içine almaktadır.”

Asr Suresi gibi Kur'an'dan bir sureyi okurken, anlamaya daha fazla dikkat edildiğinde Allah tarafından kişi mükafatlandırılır. Ramazan ayında Asr Suresi gibi surelerin okunması, ibadet olarak surelerin anlamını kavramak ve üzerinde düşünmek açısından daha büyük faydalar sağlayabilir. Bu nedenle, Kur'an-ı Kerim'i okurken sadece kelimeleri tekrarlamakla kalmamalı, aynı zamanda anlamını derinlemesine anlamaya çalışmalı ve Allah'ın mesajlarını anlamaya gayret etmelidir.