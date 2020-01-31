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HaberlerOtomobilAston Martin'in yüzde 20'si Kanadalı iş adamına satıldı

Aston Martin'in yüzde 20'si Kanadalı milyardere satıldı

Formula 1 ekiplerinden Racing Point'in sahibi Kanadalı milyarder Lawrence Stroll, İngilizlerin spor otomobil üreticisi Aston Martin'in yüzde 20'sini 263 milyon dolar karşılığında aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Stroll'ün Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirileceği belirtilirken, Racing Point'in ise 2021'den itibaren Aston Martin F1 ismi ile mücadele edeceği kaydedildi

aston martin
Reuters

Bir süredir yeni yatırımcı arayışı içinde olan İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin'den beklenen açıklama geldi.

Şirketin bugün toplanan yönetim kurulu, Kanadalı milyarder iş adamı Lawrence Stroll'ün yüzde 20 oranında hisse talebine olumlu cevap verdi.

Geçmişi 107 yılı bulan Aston Martin'den yapılan açıklamaya göre, Stroll şirketin yüzde 20'sine karşılık 263 milyon dolarlık (200 milyon pound) bir ödeme yapacak.

Alınan yatırımın markanın ilk SUV modeli DBX'in üretiminde kullanılacağı belirtiliyor.

Stroll'ün yüzde 20 oranında hisse alımı ile 500 milyon poundluk bir sermaye artırımı hedefleyen Aston Martin, bu kapsamda Volvo'nun sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely ile de temas halinde.

FORMULA 1 TAKIMI SATIN ALMIŞTI

Lawrence Stroll, motor sporlarındaki yatırımları ile tanınıyor. Son yıllarda Formula 1'de satın aldığı takımlar ile kendinden söz ettiren Kanadalı iş adamının yatırımı ile ilgili konuşan Aston Martin CEO'su Andy Palmer, "Formula 1 tecrübesi ile Stroll'ün şirketimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Yapılan anlaşma kapsamında, Stroll'ün Formula 1'deki Racing Point takımı da, 2021 sezonundan itibaren Aston Martin F1 ismi ile mücadele edecek.

Ayrıca Lawrence Stroll'ün önceki gün koltuğunu bırakan şirketin eski yönetim kurulu başkanı Penny Hughes'in yerine geçeceği de verilen bilgiler arasında.

Stroll'ün servetini Tommy Hilfiger ve Michael Kors gibi moda markalarına yaptığı yatırım ile katladığı aktarılıyor.

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