İngiliz otomotiv devi Aston Martin, madeni yağ sektörünün öncü markalarından Total ile işbirliğine gitti. Haziran 2019’a kadar devam edecek olan işbirliği kapsamında birçok yeni projeye de imza atılacağı bildirildi.

Aston Martin’in tüm modellerinde Total Quartz motor yağları ürün serisinin kullanılması tavsiye edileceği kaydedilirken, Total'in FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) boyunca Aston Martin Yarışları'nı destekleyerek 'Resmi Madeni Yağ ve Teknik Ortağı' olacağı aktarıldı.

AR-GE'Yİ DE KAPSAYACAK

İki markanın ortaklığı 2016’dan bu yana devam ediyor. İki marka arasında motorsporlarında gerçekleşen ortaklığın, ayrıca Ar-Ge tarafından da devam edeceği belirtiliyor. Aston Martin modellerinin ilk yağ dolumlarında Total QUARTZ motor yağları ürün serisi kullanılacak.