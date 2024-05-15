"Aşure ayı ne zaman, Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. Aşure ayının ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, bolluk ve bereketin simgesi olan bu özel günde aşure tatlısı yapılır ve eşe dosta dağıtılır. İşte 2024 aşure günü tarihi...