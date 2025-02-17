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        Haberler Ekonomi Para Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'deki kamu projelerine üç yılda 5 milyar dolarlık destek - Para Haberleri

        Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'deki kamu projelerine üç yılda 5 milyar dolarlık destek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasında imzalanan mutabakat zaptıyla üç yılda kamu projelerine yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:23
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        AAYB'den Türkiye'deki kamu projelerine 5 milyar dolarlık destek
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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AAYB ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli adım atıldığı bildirildi.

        AAYB'nin üç yılda (2025-2027) Türkiye'deki kamu projelerine sağlamayı öngördüğü yaklaşık 5 milyar dolarlık finansmanın, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Liqun'in Suudi Arabistan El Ula kentinde bir araya geldiği toplantıda imzalanan mutabakat zaptıyla somutlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu mutabakat zaptıyla AAYB ile ilk kez çok yıllı çerçeve oluşturulmuş ve işbirliğimiz daha da güçlendirilmiştir. İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığı pekiştirirken, sürdürülebilir ve yeşil kalkınmaya yönelik projelere önemli katkılar sunacak. Enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracatın finansmanı, sağlık ve su yönetimi başta olmak üzere birçok alanda kalkınma odaklı projeler desteklenecek."

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        Özel sektöre ek 5 milyar dolarlık finansman sağlanacak

        Açıklamada, kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra ilerleyen zamanda özel sektör projeleri için de 5 milyar dolarlık ek finansman sağlanmasının öngörüldüğü vurgulandı.

        Böylece reel sektör ve ihracatçılar için kaynak çeşitliliği artarken, farklı sektörler ve bölgelerdeki alt ve üst yapı projelerine uygun koşullu finansman sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü güçlü işbirliği ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde Türkiye tercih edilen kalkınma ortağı haline gelmiştir. Çok taraflı kalkınma bankalarındaki aktif portföy büyüklüğümüz 2024 sonu itibarıyla 35 milyar dolara ulaşmış olup, bu başarı ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Türkiye, bankanın 10. büyük hissedarı

        Öte yandan AAYB, merkezi Pekin'de bulunan 110 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Bankanın toplam sermayesinin yüzde 75'i bölgesel üyelere, yüzde 25'i ise bölge dışı üyelere dağıtılıyor. Türkiye, 2,6 milyar dolar sermayesiyle yüzde 2,5'lik oy gücüne sahip olurken, bankanın 10. büyük hissedarı konumunda bulunuyor. Türkiye, bölge ülkeleri arasında da 7. sırada yer alıyor.

        AAYB, 2018'den bu yana Türkiye'ye 5,5 milyar dolar finansman sağladı. Türkiye, Hindistan'ın ardından banka finansmanından en fazla yararlanan ikinci ülke konumda bulunuyor.

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