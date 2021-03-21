Dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Kur cuma günü 7.2185'ten kapanmıştı. Doların, TL karşısında yükselişinin ardından Asya piyasalarının açılış saati merak ediliyor.
ASYA PİYASALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Japonya
Tokyo Menkul Kıymetler Borsası
04:00-10:00
Çin
Şanghay Menkul Kıymetler Borsası
04:30-11:00
Hong Kong
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası
04:30-11:00
Hindistan
Hindistan Ulusal Menkul Kıymetler Borsası
06:45-13:00
Güney Kore
Güney Kore Menkul Kıymetler Borsası
02:30-08:30
ASYA PİYASALARINDA DOLAR TL
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