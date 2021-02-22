Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği bütünleme sınavı sonuçları belli oldu. Kurumdan yapılan açıklamada “Değerli Öğrencilerimiz, Bütünleme Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 22 Şubat Pazartesi günü 09:00’dan 24 Şubat Çarşamba günü 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.” denildi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI 2021 SORGULAMA

Öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Sınava katılan kişiler obs.atauni.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sonuçlara ulaşabilecekler.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MEZUN DURUMDA OLANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Mezun durumda olanlarla ilgili yapılan açıklamada ise “İtiraz süreci bittikten sonra mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz. Diplomalarınız OBS de kayıtlı olan adresinize gönderilecektir. OBS deki adresinizin doğruluğunu kontrol etmeniz, eksik veya hatalıysa hemen güncellemeniz yeterli olup bunun dışında herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Başarılarınızın devamını diler, sizi farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.” ifadeleri kullanıldı.