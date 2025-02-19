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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ata Grubu, Burger King Çin’deki hisselerini devretti - İş-Yaşam Haberleri

        Ata Grubu, Burger King Çin’deki hisselerini devretti

        Küresel hızlı servis restoranları işletmecisi Restaurant Brands International (RBI), Burger King Çin operasyonlarının tamamını 158 milyon dolarlık anlaşma karşılığında devraldı. RBI'nın TFI Asian Holdings BV ve Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII, Ltd.'den Burger King Çin'deki tüm hisseleri satın alınırken, anlaşma kapsamında Türkiye merkezli Ata Grubu da hisselerini devretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:54
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        Ata Grubu, Burger King Çin'deki hisselerini devretti
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        Küresel hızlı servis restoranları işletmecisi Restaurant Brands International (RBI), Burger King Çin operasyonlarının tamamını devraldı. 158 milyon dolarlık anlaşma, RBI’nin TFI Asian Holdings BV ve Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII, Ltd.’den Burger King Çin’deki tüm hisseleri satın almasıyla tamamlandı. Anlaşma ile birlikte, Türkiye merkezli Ata Grubu da Çin pazarındaki yatırımını sonlandırarak hisselerini devretti.

        RBI, satın alma sürecinin ardından Burger King Çin’in yönetimini tamamen devralarak operasyonel yapısını yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Ancak şirket, uzun vadede yerel ortaklarla çalışarak büyümeyi hedeflediğini duyurdu.

        Bu doğrultuda, Çin’de yeni bir stratejik yatırımcı bulmak için finansal danışmanlarla iş birliği yapacaklarını açıklayan RBI, ilk etapta Burger King Çin operasyonlarına doğrudan sermaye enjeksiyonu yapmayı ve ardından kontrolü yerel bir yatırımcıya devretmeyi planlıyor.

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        ABD'DE 1 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA YAPMIŞTI

        Şirket, geçtiğimiz yıl ABD’de en büyük franchise işletmecisi olan Carrols Restaurant Group’u 1 milyar dolara satın almış ve ardından şubelerini yeniden bayilik sistemine dahil etme sürecini başlatmıştı. Benzer şekilde, Burger King Çin için de uzun vadede yerel bir işletmeciyle yola devam edilmesi planlanıyor.

        2012’de 60 restoranla faaliyet gösteren Burger King Çin, bugün bin 500 lokasyona ulaşmış durumda.

        RBI, 2024’te Çin operasyonlarından elde edilen 37 milyon dolarlık franchise geliri içinden 19 milyon dolarının doğrudan operasyonel kazanç olarak raporlandığını, ancak kalan 18 milyon doların tahsil edilemediği bildirmişti.

        Öte yandan, Ata Grubu bünyesindeki TFI TAB Gıda, 2012’de Çin’e yatırım yapmaya başlamıştı. Burger King Çin’den çıkan Ata Grubu’nun elde ettiği sermayeyi ise Türkiye ve çevre pazarlarda yeni yatırımlarda kullanması bekleniyor.

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