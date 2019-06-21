Anadolu Efes ve Fenerbahçe için final zamanı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşılaşması oynanırken takımını yönetmek için ayağa kalkmadı ve maç sonunda sevinmeden içeri gitti.

Ataman, hakeme birkaç itirazı ve molalar dışında ayağa hiç kalkmayarak sandalyesinde oturdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Ergin Ataman, şampiyonluğu kutlamayarak soyunma odasına gitti.

Kupa seramonisi için salona tekrar çıkan Ataman, sadece ailesinin tebriğini kabul etti.

4. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. lig şampiyonluğunu kazandı.

Anadolu Efes'in başında 2008-2009'dan sonra 2018-2019'da da şampiyonluk elde eden Ataman, Beşiktaş'la 2011-2012, Galatasaray'la da 2012-2013 sezonlarında zirveye çıkmıştı.