"Atanamayan öğretmenleri 18 Mayıs’ta Saraçhane’ye bekliyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi’nin 100’ncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlediği ‘Yüzyılın Tanığı Cumhuriyet’ adlı sergi programının açılışına katıldı. 10’ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, gazeteciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ün, gazeteye isim verdiğini hatırlatarak, gazetenin hiçbir partiye yakın olmadığını belirtti.

Özel, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı protokolleri hedef alarak, “Bugünlerde bütün Cumhuriyet ailesi ülkede milli eğitimle ilgili, laik ve çağdaş eğitimle ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı birtakım protokollerle laikliği yok sayan, çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla, protokollerle evlatlarımızın eğitim suretiyle gelecekleri ipotek altına almaya çalışan bir takım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi içinde bulunduğumuz müfredat tartışmaları. Yine daha önce rahmetli Bülent Ecevit’in hayata geçirdiği, ilk imzasının sahibi olduğu kanun tasarısının sahibi olduğu, TBMM’nin kanunlaştırdığı, Sayın Ahmet Necdet Sezer’in onaylayarak, artık kamudaki işe alımların tamamen liyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemi yerine oraya mülakat dayatanların, partizanlık dayatanların, liyakate değil sadakate önem verenlerin, sübjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada.” diye konuştu.

‘ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERİ 18 MAYIS’TA SARAÇHANE’YE BEKLİYORUZ’ Özel, kamudaki atamaların liyakate uygun yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini, uygulanmayacağını, bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin 4’te biri oranında atama ilan edilmiş olmasının, bir yandan ‘10 yıldır çalışıyoruz deyip 7 günde görüş bildirin’ dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada. Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş Cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13.00'de Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız” ifadelerini kullandı.