İstanbullular özellikle hafta sonları temiz hava alabilmek ve şehrin gürültüsünden uzaklaşabilmek için Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu'na gidiyor. Ancak temiz havanın tadını çıkarmanın bedeli geçen yıla oranla daha pahalı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlı arboretumda bilet fiyatları bir yıl içinde yüzde 33 oranında arttı. 2017 yılında tam bilet 15 TL iken bu fiyat 2018 yılında 20 TL'ye yükseldi.
BELGRAD ORMANI DA ZAMLI
İstanbul'daki Belgrad Ormanı'na giriş ücretinde de durum farklı değil. Bir yıl içinde fiyatlar yüzde 20 artarken, bu oran Bolu Yedigöller'de yüzde 25, Bilecik Küçükelmalı'da yüzde 33 ve Antalya İncekum'da yüzde 40'a kadar çıkıyor.
YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıldan bu yana Türkiye genelinde sadece Erzurum'daki Nenehatun Tarihi Milli Parkı giriş ücreti değişmedi. Suşehri Karşıyaka Tabiat Parkı ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı gibi doğal mekanların bilet fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen artışlar yüzde 50'yi bulurken, yurdun diğer kesimlerindeki parklarda da yüzde 40'a varan fiyat artışları kaydedildi.
ENFLASYONUN DA ÜZERİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5, bir önceki aya göre ise yüzde 6.30 olarak açıklanmıştı. Tüm sektörlerde enflasyonla mücadele sürerken giriş ücretlerindeki artışların enflasyon oranlarının da üzerinde olması dikkat çekti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.