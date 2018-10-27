İstanbullular özellikle hafta sonları temiz hava alabilmek ve şehrin gürültüsünden uzaklaşabilmek için Sarıyer'deki Atatürk Arboretumu'na gidiyor. Ancak temiz havanın tadını çıkarmanın bedeli geçen yıla oranla daha pahalı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlı arboretumda bilet fiyatları bir yıl içinde yüzde 33 oranında arttı. 2017 yılında tam bilet 15 TL iken bu fiyat 2018 yılında 20 TL'ye yükseldi.

BELGRAD ORMANI DA ZAMLI

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'na giriş ücretinde de durum farklı değil. Bir yıl içinde fiyatlar yüzde 20 artarken, bu oran Bolu Yedigöller'de yüzde 25, Bilecik Küçükelmalı'da yüzde 33 ve Antalya İncekum'da yüzde 40'a kadar çıkıyor.

YÜZDE 50'Yİ BULAN ARTIŞ

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıldan bu yana Türkiye genelinde sadece Erzurum'daki Nenehatun Tarihi Milli Parkı giriş ücreti değişmedi. Suşehri Karşıyaka Tabiat Parkı ve Yozgat Çamlığı Milli Parkı gibi doğal mekanların bilet fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen artışlar yüzde 50'yi bulurken, yurdun diğer kesimlerindeki parklarda da yüzde 40'a varan fiyat artışları kaydedildi.

ENFLASYONUN DA ÜZERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.5, bir önceki aya göre ise yüzde 6.30 olarak açıklanmıştı. Tüm sektörlerde enflasyonla mücadele sürerken giriş ücretlerindeki artışların enflasyon oranlarının da üzerinde olması dikkat çekti.

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