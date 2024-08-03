Atatürk Olimpiyat Stadı, Beşiktaş'a uğurlu geliyor

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Türkiye Kupasının ardından Süper Kupayı da müzesine götürdü.

2023-24 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Al-Musrati'nin golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

Ligde oldukça başarısız bir sezon geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, Süper Kupa maçında ise ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti ve 2023-24 sezonuna ait 3 kupanın 2'sini müzesine götürmeyi başardı.