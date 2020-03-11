UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir'le yarın İstanbul'da karşılaşacak olan Kopenhag'ın bir ziyaretçisi vardı. Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, eski kulübünü ziyaret etti.

Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çalışmalar yapan Kopenhag'ı ziyaret eden tecrübeli yıldız, oğlu Noah Hutchinson ile birlikte antrenmanı izledi. Atiba, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Atiba, 2005-2010 yılları arasında Danimarka ekibinde top koşturmuş ve üç lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Danimarka ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, konakladığı otelde maç saatine kadar kampa girdi.