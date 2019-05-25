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Atiker Konyaspor: 0 - Akhisarspor: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 34. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla sezonu 44 puanla tamamladı

Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı. Avrupa'ya gitme hesapları yapan yeşil-beyazlılar, bu sonuçla ligi 44 puanla tamamladı. 7. sıradaki Konyaspor, Fenerbahçe maçının sonucuna göre 1 sıra daha geriye düşebilir. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Akhisarspor ise 27 puanla lige veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

21'inci dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'in pasında Yatabare'nin şutu, savunmadan döndü. Dönün topu önünde bulan Milosevic'in şutu auta çıktı. 

43'üncü dakikada Regattin'in ceza sahası dışından şutu auta çıktı. 

77'nci dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Halil Yeral, topu kornere çeldi. 

80'inci dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in topuk pasında Jonsson'un şutunda kaleci Halil Yeral, kornere gönderdi.

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