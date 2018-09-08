Atletico Huila - Santa Fe maçı rakamları

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Huila ile Santa Fe, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. Atletico Huila 2 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Santa Fe 11 puanda ve 10. sırada. Atletico Huila son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Santa Fe, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Huila galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Santa Fe galibiyet oranı 2.10.

Atletico Huila önceki hafta Expreso Rojo mücadelesinde 1-0 kazandı.

Santa Fe ise Alianza Petrolera maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Huila, 5 gol attı ve 7 gol yedi.

Santa Fe, dış sahada 0 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santa Fe 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ