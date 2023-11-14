Kerem Aktürkoğlu solda da forvet arkasında da aynı! Galatasaray bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Hatay'da alırken bazı oyuncuların performansı sorgulanmaya başlandı. Sakat sakat oynayan Icardi'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da eleştirilerden nasibini aldı. Sezona sol kanatta başlayan ve ilk altı maça 3 gol 4 asist sığdıran milli oyuncunun, Zaha transferi sonrasında forvet arkasına geçmesiyle skor katkısı yapamaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kerem'in gol ve asist beklentisi ise forvet arkasında da değişmedi!

Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ilk yenilgisini almasına karşın yoğun eleştirilerin hedefinde. Taraftarın büyük bölümü ortaya konan futbol ve gösterilen performansa tepki gösterirken futbolcular da bireysel olarak söz konusu tenkitlerden nasibini aldı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu taraftarın eleştiri odağı oldu.

TARAFTAR, "10 NUMARA" KEREM'İ BEĞENMİYOR Geçen sezon sol kanatta asist kralı olan ve Mauro Icardi ile iyi bir uyum yakalayan Kerem bu sezona da solda başlamış; Wilfried Zaha'nın 11'e yerleşmesinin ardından forvet arkasına kaydırılmıştı. Sezona sol kanatta şahane bir giriş yapan; ilk altı lig maçına 3 gol 4 asist sığdıran Kerem, MKE Ankaragücü müsabakasıyla birlikte forvet arkasına geçti. 25 yaşındaki futbolcu MKE Ankaragücü müsabakasıyla birlikte oynadığı altı lig maçında da skor katkısı üretemedi. REKLAM

DETAY İSTATİSTİKLERİ TERSİNİ SÖYLÜYOR Forvet arkasında üretkenliği azaldığı ve bu mevkiye alışamadığı dile getirilse de detaylı istatistikler bunun tersini söylüyor. Sol kanatta 7 lig maçına çıkan Kerem maç başına 0.24 gol, 0.27 asist beklentisi üretti.

GOL VE ASİST BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK Toplamda 1.69 gol beklentisi ve 1.91 asist beklentisine ulaşan milli oyuncunun forvet arkasındaki rakamları ise sol kenarı geride bıraktı. Forvet arkasında beş maça çıkan 25 yaşındaki yıldız maç başına 0.25 gol beklentisi 0.37 asist beklentisi üretmeyi başardı. REKLAM

İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR! Forvet arkasında da hem kendi pozisyona giren hem de arkadaşlarını net pozisyonlara sokan Kerem, geçen sezon da dalgalı bir grafik çizmiş, ikinci yarıda tutturduğu standart ile asist kralı olmuştu. 2022-23 sezonunun ilk 12 maçında sadece 2 golün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu, hat-trick yaptığı Başakşehir maçıyla çıkış yakalamış ve sezonun devamında 6 gol 9 asist üreterek şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

BİTİREMEME YORGUNLUK EMARESİ Bayern Münih, Kasımpaşa, Hatayspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Kerem'in bitiricilik noktasındaki eksikliğinin yorgunluk emaresi olduğuna inanılıyor. Önünde iğneyle oynayan ve idman eksikliği bulunan Mauro Icardi'yle birlikte presi başlatan isim olan milli futbolcu, Arjantin'in sakatlığının da etkisiyle eskisine göre daha fazla efor harcıyor. Kerem'in hem maç özelinde hem de sezonun genelinde yorgunluk yaşadığı; bitirme noktasında fiziksel yıpranmanın da etkili olduğu belirtiliyor.