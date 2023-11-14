Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!

Basında yer alan habere göre Arda, talihsizliği için; “Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor.” ifadesini kullandı.

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Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti; "Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil." demişti.