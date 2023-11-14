Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
Real Madrid kariyerine şanssız bir şekilde başlayan ve üst üste 3. kez sakatlanan Arda Güler, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, bu duruma isyan etti.
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya kariyerine oldukça şanssız bir başlangıç yaptı.
Milli futbolcu, Real Madrid ile henüz maça çıkmadan 3. kez sakatlandı.
İlk olarak sağ dizinden sakatlanıp 14 Ağustos'ta ameliyat olan 18 yaşındaki yıldız, iyileştikten kısa bir süre sonra 26 Eylül'de bu kez sol ayak arka adalesinden sakatlanmıştı.
Yeni takımında forma giyebilmek için son iki haftadır teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bekleyen Arda, bir kez daha sakatlık sorunu yaşadı.
Real Madrid'e transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler, yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.
İspanyol basını, genç futbolcunun yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını öne sürdü.
"YIKILDIM"
Basında yer alan habere göre Arda, talihsizliği için; “Yıkıldım. Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor.” ifadesini kullandı.
Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in sakatlık yaşadığını, bu yüzden kadroda yer alamayacağını duyurmuştu.
Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti; "Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil." demişti.