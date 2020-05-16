Atlı jandarma timinden Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda denetim

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk sahalarında halka hizmet ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, emniyet ve asayişi sağlamalarının yanı sıra vatandaşların Vefa Sosyal Destek Hattı'na yaptıkları talepleri de karşılıyor.

Ekipler, yerleşim yerleri ve ormanlık alanları dronelarla denetlerken, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar ise atlı birliklerce kontrol ediliyor.

Bu kapsamda, Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na gelen atlı jandarma timi, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi. Atlı jandarma timinin sahil denetimi sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edecek.