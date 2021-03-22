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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilAudi 2020 finansal sonuçlarını açıkladı - haberler
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Tarihindeki en başarılı sonuçlara Türkiye sayesinde imza attı

Alman otomotiv üreticisi Audi, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılı sonuçlarını paylaştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle teslimat adetleri ve satış gelirlerinde geçen yılın ilk yarısında önemli ölçüde düşüş yaşayan marka, yıl boyunca 50 milyar euroluk bir satış gelirine ulaştı. Geçen yıl markanın başarı gösterdiği pazarlar arasında Türkiye'nin de yer aldığı ve 2020'nin dördüncü çeyreğinde şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönem sonucuna imza atılmasında Türkiye'nin de katkısının olduğu kaydedildi

Audi 2020 finansal sonuçlarını açıkladı - haberler
HABERTURK.COM

Alman otomotiv üreticisi Audi, pandemi nedeniyle küresel otomotiv endüstrisi açısından zorlu geçen 2020 yılı sonuçlarını açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında zorluklarla mücadele ettiklerini söyleyen Audi CEO’su Markus Duesmann krizden daha güçlü çıkmak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Korona salgınının küresel sonuçlarının, 2020 sonuçlarında son derece belirleyici olduğunu ifade eden Duesman, "Dünyanın tüm bölgelerinde otomobil talebindeki düşüşün ardından, dördüncü çeyrekte önce Çin’de, sonra Avrupa ve ABD’de piyasalara istikrar geri döndü. Yılı rekor sayıda teslimatla kapatmayı başardık" diye konuştu.

Şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönemini 2020 yılı içinde geçirdiklerini söyleyen Duesmann, "2020 yılında satışlarda yüzde 5.5'lik bir operasyonel gelir elde ettik" bilgisini paylaştı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE KENDİ REKORUNU KIRDI

2020 yılında, yüzde 15 oranında daralan dünya otomotiv pazarında, bir önceki yıla oranla yüzde 8 küçülerek 1 milyon 692 bin 773 adet aracın teslimatını gerçekleştiren Audi'nin, yılın dördüncü çeyreğinde 505 bin 583 adetlik teslimat rakamına ulaştı ve şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönem sonucuna imza attığı kaydedildi.

Audi’nin 2020'de performansına model bazında en önemli katkının ise üst sınıf ve SUV modellerinden geldiği açıklandı. Geçen yıl Q3 ve A6 teslimatları bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 18.1 ve 11.8 artış yakalayan Alman marka, e-tron Sportback ile birlikte tamamen elektrikli Audi e-tron'da da yüzde 80 talep artışı elde etti.

Markadan yapılan açıklamada, Audi’nin tarihindeki en başarılı çeyrek döneminin yaşadığı 2020 yılında Türkiye'nin etkin olduğu vurgulandı.

Markanın yüzde 81.2’lik bir artışla 2020 yılında 18 bin 168 adetlik satış gerçekleştirdiği Türkiye’de, en çok Q2, A3 Sportback ve A3 sedan modellerinin talep gördüğü açıklandı. Audi'nin yıl içinde ise Q3, Q2 PI ve Q5 modellerini Türkiye'de satışa sunacağı aktarıldı.

2020’de 50 milyar euroluk satış geliri elde eden Audi'nin, önümüzdeki yıllarda toplam 35 milyar euroluk yatırım ile yeni nesil araçlara ağırlık vereceği, bu rakamın 15 milyar eurosunu da sadece elektromobilite ve hibridizasyon için ayırmayı planladığı belirtildi.

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