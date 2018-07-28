Avangard Kursk - Fakel maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Avangard Kursk ile Fakel, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Ev sahibi Avangard Kursk, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fakel, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Avangard Kursk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Fakel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Avangard Kursk son haftadaki Fakel müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Fakel ise Avangard Kursk maçında 0-0 berabere kaldı.

Avangard Kursk, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Fakel, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fakel 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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