DHA

Sabah erken saatlerden itibaren PTT önünde sıraya girmeye başlayanların sayısı kısa sürede arttı. PTT önünden başlayan Fatih Caddesi, ReşitpaşaReşitpaşa ardından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi´ne kadar uzanan kuyrukta polis sosyal mesafe kuralına uyulması için sürekli uyarılarda bulundu.

EVDE MAAŞI TESLİM EDİLDİ

DHA'nınDHA'nın haberine göre, Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 65 ve üstündeki, sokağa çıkma yasağı bulunan kişilere, evlerinde tutanak karşılığı maaşlarını evlerinde ödemeyi bugün de sürdürdü. PTT şubesinden 70 yaşındaki bir emeklinin maaşını çeken görevliler, parasını tutanak karşılığı teslim ederken, hiçbir şekilde dışarı çıkmaması konusunda da kendisini uyardı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!