Avlu 24. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Avlu 23. son bölümünde; Kudret ve Azra birbirlerini mahvetmek için her an fırsat kollamaktadır. Zerrin, onları durdurmak ve üstü kapatılamaz bir olay yaşanmasını engellemek zorundadır. İşte, Avlu 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AVLU 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz’in elindeki büyük koz ne?

Deniz’in uzun zamandır sabırla beklediği gün gelmiş, kızının intikamını ne pahasına olursa olsun almıştır. Fakat şimdi herkes peşindedir ve zaman hızla aleyhine işlemektedir. Deniz’in önünde yapması gereken bir seçim ve halledilecek son bir şey daha vardır. Üstelik bu kez kendi için değil...

Bu sırada içeride Kudret ve Azra birbirlerini mahvetmek için her an fırsat kollamaktadır. Zerrin, onları durdurmak ve üstü kapatılamaz bir olay yaşanmasını engellemek zorundadır. Ancak Deniz’in elindeki koz onu her şeyden önce kendini kurtarmaya mecbur bırakacaktır...

Avlu 24. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ