Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, "AVM'ler, çıkacak yönetmeliğin direktifleri doğrultusunda çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayarak ilgili devlet otoritelerinin ruhsatlandırdığı ve yıllık kontrolleri yapılmış LPG'li araçların kapalı otoparklara girişini elbette sağlayacaktır." dedi.
LPG'li araçların alışveriş merkezlerine kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğu belirtilerek, talebe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bu süreci değerlendiriyor.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Belgü, LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusundaki çalışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Belgü, LPG'li araçların AVM'lerdeki kapalı otoparklara girişlerini mümkün kılacak şekilde kanunda yapılacak düzenlemenin henüz çıkmadığını hatırlattı.
Yönetmeliğin, LPG'li araçların AVM otoparklarına girişini sağlayacak düzenlemeleri hangi şartlar çerçevesinde çıkaracağını görmek gerektiğini belirten Belgü, şunları söyledi:
"AVM'ler de çıkacak yönetmeliğin direktifleri doğrultusunda, kanunun emrettiği şekilde çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayarak ilgili devlet otoritelerinin ruhsatlandırdığı ve yıllık kontrolleri yapılmış LPG'li araçların kapalı otoparklara girişini elbette sağlayacaktır."
Belgü, çıkacak yönetmelikte otopark alanında iklimlendirme ve havalandırma gibi bina yapısıyla ilgili koşullarda değişiklik yapılması talebi oluşursa burada da mevcut AVM'lerin yapılarının uygunluğunun söz konusu olacağının altını çizdi.
- "Müşteri sayısında artış sağlayabilir"
İlgili yapısal değişikliklerin çıkacak düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekeceğini yineleyen Belgü, şunları kaydetti:
"LPG'li araçların kapalı otoparklara girişinin avantaj ya da dezavantaj oluşturması açısından bakıldığında, AVM otoparklarına girecek araç ve müşteri sayısında artış sağlayabilir. Bunun da pozitif etkisinin olması muhtemeldir."
- Bakan Kurum müjdeyi vermişti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirtmişti.
Bu konuda, Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yayımladığı kuralların bulunduğunu vurgulayan Kurum, "LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Düzenlemeye uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecek. Nisan ayında inşallah bu düzenlemeleri yaparız. Bundan sonraki süreçte, o işletmeler de yangın yönetmeliği gereği, belli düzenlemeleri yapması gerekiyor. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz." dedi.
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