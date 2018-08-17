Avranches - Pau karşılaşma önü

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Avranches, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Pau takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Ev sahibi Avranches, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Pau, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Avranches kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Pau kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Avranches son haftadaki Lyon-Duchere müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Pau, Beziers karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Avranches, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Avranches, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Pau, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pau 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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