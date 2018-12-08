Belçika'da "sarı yelekliler", Fransa'ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel'de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel'de ise "sarı yeleklilerin" gösterileri başlamadan önce polis 50 kişiyi gözaltına aldı.

Belçika parlamento binası yakınlarında yaklaşık 400 eylemcinin katıldığı eylemde, 100 protestocu tehlikeli objeler taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

GÖSTERİLER HOLLANDA'YA SIÇRADI

Hollanda'da "sarı yelekliler" yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

"Rutte istifa" ve "Rutte defol git" sloganları atan Hollandalı "sarı yelekliler" Başbakan Mark Rutte'nin istifasını talep etti.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler", gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi.

Lahey'de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte'nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Rotterdam'da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 "sarı yelekli" bir araya geldi.

Dalia Research tarafından 2017 yılının Mart ayında yapılan araştırmada tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarına, gelecek 12 ay içinde bir gösteriye ya da protestoya katılıp katılmayacakları sorulmuştu. Fransa'da 17 Kasım'dan beri yaşanan gösteriler, Fransız vatandaşlarının protestolar konusunda ikinci sırada olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bir gerçek daha var ki, o da İspanyolların ilk sırada yer alması... Avrupalıların çoğunun, özellikle İspanyolların protesto için kendini sokaklara vurma ihtimalleri oldukça yüksek.

FRANSA'DA SON DURUM

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Gösterilerden önce gözaltına alınan 317 kişinin üst aramasında çekiç ve taş bulunduğu ifade edildi.

Gösteriler Paris'in kültür hayatını da etkilerken, Champs-Elysees yakınlarındaki müzeler kapalı. Benzer şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi.

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Geçen haftaki gösteriler sırasında zarar gören Zafer Takı da kapalı kalmaya devam edecek.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapalı olacak.

Fransa’nın başkenti Paris’te Sarı Yeleklilerin protestosu devam ederken Paris’te 575, ülke genelinde ise 700’den fazla kişi gözaltına alındı.

Fransa’da gerçekleştirilen Sarı Yeleklilerin protestosu dördüncü haftasında sürüyor. Ülke genelinde yelmeler gerçekleştiren Sarı Yeleklilerin eyleminde binlerce kişi başkent Paris’e akın etti. Hükümetin geri adımı eylemcileri durdurmaya yetmedi. Ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, ilk kez zırhlı araçlar sokaklara indi. 90 bine yakın polis de sokaklardaki yerini alarak güvenliği sağlamaya çalışıyor. En şiddetli eylemler ise başkent Paris’te gerçekleştiriliyor. Polis, sabah saatlerinde sokağa inen göstericileri gözaltına almaya başladı. Başkent Paris’te 575 kişi, ülke genelinde ise en az 700 kişi gözaltına alındı. Polis, eylemcilere plastik mermi ve gaz ile müdahale ediyor. Paris sokaklarında 8 bin polis, 12 zırhlı araç güvenliği sağlamaya çalışıyor.

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfke gösterisine dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline gelmişti.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunun yeterli olmadığını savunarak gösterilere devam edeceğini duyurmuştu.

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