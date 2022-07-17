Avrupa'da kavurucu sıcaklar: 360 kişi öldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

İspanya, Portekiz ve Fransa'da 40 derece üstü sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları devam ediyor. Portekiz'in Pinhao kentinde perşembe günü 47 derece sıcaklık kaydedilirken, Fransa'nın güney kesimlerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağı ifade edildi.

İSPANYA'DA 360 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'nın özellikle Portekiz sınırına yakın batı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar ve düşük nem sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelenin devam ettiği belirtildi. Sıcaklıkların 40 derecenin üstüne çıkmasıyla ülkede 360 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İspanya meteoroloji yetkilileri (AEMET) Pazartesi'nden itibaren ülkede sıcaklıkların nispeten düşmeye başlayacağını ancak Katalonya kıyılarında, yarımadanın güneydoğusunda ve La Coruna'da 35 ila 36 derece, Guadiana ve Mino de Orense vadilerinde ise 44 derecenin üzerinde sıcaklık beklendiği konusunda uyardı. Başbakan Pedro Sanchez, ülkenin aşırı sıcaklıklar sebebiyle risk altında bulunduğunu açıkladı. Ekoloji Bakanlığı (MITECO) ülkenin su rezervlerinin yüzde 44,4 dolulukta olduğunu vurguladı.

PORTEKİZ'DE PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Portekiz'de bir yandan orman yangınlarıyla mücadele de sürerken, Başbakan Antonio Costa, Torre de Moncorvo kenti civarında yangınla mücadele eden bir yangın uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa meteoroloji yetkilileri, hafta sonu Akdeniz kıyılarında 36 ila 40 derece sıcaklık beklendiğini açıklayarak havadaki nem oranının düşük kalacağını ifade etti. Sıcak hava dalgasının Salı gününe kadar devam edeceği öngörüldü. Orman yangınları sebebiyle ülkede 7 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu ve 1000 itfaiyeci ile 9 yangın uçağının yangınlarla mücadele ettiği belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.