Avusturya Başbakanı, Putin ile Moskova'da görüştü 0:00 / 0:00

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Avusturya Başbakanı Nehammer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası iki lider basının karşısına birlikte çıkmadı.

Ancak Nehammer, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Putin ile görüşmemiz çok net, açık ve zorluydu. Putin'e verdiğim en önemli mesaj savaşın derhal sona ermesi gerektiği oldu çünkü savaşın kazananı olmaz" dedi.

Nehammer "Çatışmayı sona erdirmek ya da Ukrayna'daki siviller için insani gelişme sağlamak ve her yolu denemiş olmak için Putin ile görüşmeyi görev bildim" diye ekledi.