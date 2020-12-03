UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti. 77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi. Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.

Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıyı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf'un yerine oyuna dahil oldu.

HAKAN ATTI, MİLAN KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ise İtalyan ekibi Milan evinde İskoç temsilcisi Celtic ile karşılaştı. Celtic 7. dakikada Tomas Rogic ve 14. dakikada Odsonne Edouard golleri ile 2-0 öne geçti. Daha sonra Milan'da Hakan Çalhanoğlu 24. dakikada attığı frikik ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı 26. dakikada Samu Castillejo'nun golü ile 2-2 beraberlikle sona erdi. 50. dakikada Jens Hauge ve 82. dakikada da Brahim Diaz'ın golleri ile İtalyan temsilcisi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

ÇAĞLAR YİNE SAKATLANDI

Avrupa Ligi G Grubu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz temsilcisi Leicester City ile karşı karşıya geldi. Zorya'ya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 84. dakikada Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. Zorya puanını 6'ya çıkartırken, Leicester 10 puanda kaldı.

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başladı. Çağlar, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı. Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.