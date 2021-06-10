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Avrupa'nın ithal ettiği organik tarım ürünlerinin yüzde 7'si Türkiye'den

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye, organik tarım alanı açısından dünyada 18'inci sırada yer alıyor. Türkiye, 8 ürünle başladığı organik tarım faaliyetlerini geçen yıl itibarıyla 235 ürüne çıkarırken, bu alanda Avrupa'nın ithal ettiği ürünlerin yüzde 7'sini karşılar hale geldi. Organik tarımda geçen yıl üretim Kovid-19 şartlarına rağmen 1,6 milyon tonu buldu

Avrupa'nın ithal ettiği organik tarım ürünlerinin yüzde 7'si Türkiye'den
AA

Türkiye, organik tarım alanı açısından dünyada 18'inci sırada yer alırken, üretici sayısı bakımından 7'nci, AB'de ise ilk sırada bulunuyor. Ülkede 8 ürünle başlayan organik tarım üretimi, 235 ürün çeşidine ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye, organik tarım alanı açısından dünyada 18'inci sırada yer alırken, üretici sayısı bakımından 7'nci, Avrupa Birliği'nde (AB) ise ilk sırada bulunuyor.

Ayrıca Türkiye, 211 tonla Avrupa ülkelerine en çok organik ürün ihracatı yapan 6'ncı ülke konumuna yükseldi.

Avrupa'nın ithal ettiği organik ürünlerin yaklaşık yüzde 7'si Türkiye tarafından üretiliyor.

Geleneksel ihraç ürünlerinden 8'i ile başlayan organik tarım faaliyetleri, bugün 235 ürünle devam ediyor. Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen 1,6 milyon ton organik ürün üretimi yapıldı.

Türkiye'de daha çok kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, buğday, zeytin, fındık, ceviz, Antep fıstığı, baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, pamuk, üzümsü meyveler ile yaş meyve ve sebzenin organik tarım metotlarına uygun şekilde üretimi yapılıyor. İşlenmiş ürünlerden de çeşitli meyve suları ve konsantreleri, dondurulmuş meyve ve sebzeler ile zeytinyağı başı çekiyor.

Ayrıca Türkiye, son yıllarda organik hayvansal üretimde de gelişme gösterdi. Bu alanda et, süt, yoğurt, peynir, yumurta ile bal piyasalarda yerini almaya başladı.

DESTEK SAĞLANIYOR

Organik tarım yapan çiftçiler, ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal üretimin ve pazarlamasının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 2005 yılından bu yana destekleniyor. Organik tarım üreticilerine destekleme uygulamaları ilk defa 2005'te doğrudan gelir desteğine ilave dekara 3 lira olarak başladı. Bu yıl dekara ürün kategorilerine göre 100 liraya varan destek veriliyor.

Organik arıcılık faaliyetinde bulunan üreticilere kovan başına ilave 10 lira destek sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2006 yılından bugüne kadar toplam 1,6 milyar lira organik tarım desteği ödendi.

Ayrıca, organik tarım yapan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirimli kredi kullandırılıyor. Bu kapsamda kullandırılan yıllık kredi miktarı 1 milyar liranın üzerinde bulunuyor.

Bakanlık tarafından Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projeleri yürütülüyor.

İl tarım ve orman müdürlüklerinde organik tarım faaliyetinde bulunan müteşebbis ve işletmelerin denetimlerini yapmak, üreticiye teknik destek ve bilgi sağlamak, organik tarım eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmak üzere "Organik Tarım Birimleri" kuruldu.

İllerdeki söz konusu birimler tarafından 2004 yılından itibaren 7 bin 440 çiftçi toplantısı düzenlenerek, 186 bin 868 çiftçiye organik tarım eğitimi verildi.

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