Avrupa Parlamentosu İngiltere'nin Brexit anlaşmasını onayladı

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Avrupa Parlamentosu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşullarını düzenleyen Brexit anlaşmasını onayladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan parlamento, 49'a karşı 621 oyla anlaşmayı kabul etti.

Oylama öncesi yapılan değerlendirmelerde, İngiltere'nin bir gün yeniden AB'ye katılması yönünde dilekler dile getirildi. Ancak İngiltere'deki Brexit Partisi lideri Nigel Farage da dahil olmak üzere AB karşıtı olan parlamento üyeleri, birlik aleyhine konuşmalar yaptı.

İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılacak.

İngiltere Parlamentosu ülkenin AB'den ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmayı 9 Ocak'ta onaylamış, daha sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in de onayıyla yasalaşmıştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, anlaşmanın parlamento tarafından onaylanmasının AB ile İngiltere arasında kurulacak yeni ortaklık yolunda "atılmış ilk adım" olduğunu ifade etti.

AFP AP üyelerinin bazıları Brexit analşması oylaması sırasında "Daima Birlikte" yazılı atkılar taktı

Avrupa Parlamentosu'nda İngiltere'yi temsil eden 73 sandalye, AB üyesi 27 ülkeye nüfusları oranında dağıtılacak.

11 aylık geçiş süreci

Anlaşma, 31 Ocak'ta İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından öngörülen 11 aylık geçiş sürecinde (31 Aralık 2020),gümrük birliğinin devam etmesini ve ülkedeki AB vatandaşlarının mevcut haklarının korunmasını öngörüyor.

AB ve İngiltere, bu süreçte, geçiş döneminin ardından kuracakları ilişki düzeyini belirleyecek bir anlaşmaya varmaya çalışacak.

Ticaret müzakerelerinin Mart ayında başlaması öngörülüyor.

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimi, Brexit'i gerçekleştirme vaadiyle seçime giren Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti açık farkla kazanmıştı.

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