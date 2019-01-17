McDonald's restoranlarının en popüler hamburgerlerden biri olan Big Mac için Avrupa Birliği'nden tartışmalara yol açan bir karar çıktı. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) McDonald's'ın, 1996 yılında tescil ettirdiği Big Mac ve Mc markalarını ürünlerinde kullanamayacağına karar verdi.

Olay, İrlandalı bir fast food zincirinin açtığı davayla başladı. 1960'lı yıllarda futbol oynarken takım arkadaşlarının taktığı Supermac lakabını açtığı restoranlara koyan Pat McDonagh, McDonald's'ın "Big Mac," 'Mc' gibi tabirleri tescil ettirerek kullanımını önlemesini mahkemeye taşıdı.

ÖZGÜN BİR KULLANIMI YOK

McDonald's'ın "marka zorbalığı" yaptığını belirten Supermac yetkilisi, Amerikalıların şu an İrlanda'da 100'den fazla şubesi bulunan işletmelerinin Britanya ve Avrupa'ya yayılmasını engellemeye çalıştığını, "Big Mac" ve "Mc" tescilinin çok geniş bir kullanım alanı için yapıldığını iddia etti.

Kayıtlara göre Big Mac "Yiyecek ve içecek işiyle iştigal eden tesisler veya bunlarla ilişkili restoranlar ve diğer kuruluşlara verilen hizmetler" de dahil olmak üzere bir dizi mal ve hizmet için McDonald's tarafından tescil edilmiş durumda. Supermac ise tescilin sadece sandviç kategorisindeki ürünlerle ilgili olması gerektiğini savunuyor.

McDonald's ise, Supermac isminin müseccel markalarına çok benzediğini ve bunun tüketicilerde yanılgıya neden olabileceğini iddia ediyor. Kararı temyiz edeceğini belirten McDonald's, kazanacağından emin olduğunu yineledi.

ABD'li fast food zinciri daha önce Singapur merkezli kahveci MacCoffee karşısında başarılı olmuştu.

Ancak bu karar yerel mahkemelerden çıkmış, AB Fikri Mülkiyet Ofisi'nin kararının etki alanına sahip değildi. McDonald's, davayla ilgili açıklamada "Hayal kırıklığına uğradık. Bu karar verilirken McDonald's tarafından sunulan ve Big Mac markasının Avrupa'da şirketimiz tarafından kullanılmakta olduğunu gösteren çok sayıda kanıtın dikkate alınmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİN DEĞERİNE VURGU

İspanya merkezli EUIPO kararında Big Mac'in restoran ismi ya da hamburger ürünü olarak özgün bir kullanımı olmadığını belirtiyor. McDonald's ise web sitesinden, Wikipedia'nın Big Mac tanımından ve çalışanların yeminli ifadelerinden Big Mac'in McDonald's'a has bir ürün olduğunu savunsa da yetkilileri ikna edemedi.

ABD'de karar gülünç bulunurken Avrupa Birliği kurumlarının son dönemde Google, Microsoft, Facebook, Intel, Apple, Uber gibi Amerikalı şirketlere "alerjisine"ve çeşitli gerekçelerle verdiği cezalara dikkat çekiyor.

Supermac zincirlerinin sahibi Pat McDonagh ise Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki Birleşik Krallık paydaşları için AB üyeliğinin ne denli değerli olduğunu vurguladı ve "AB'ye başvurarak adil yargılanabiliyorsunuz." dedi.