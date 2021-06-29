Covid-19 kısıtlamalarını ihlal eden siyasilere bir yenisi daha eklendi 0:00 / 0:00

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Polis tarafından bildirilen açıklamada, Barnaby Joyce'un pazartesi günü Sidney'in yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde, maskesiz olarak yakıt ödediği anların halk tarafından görüldüğü bildirildi.

Yeni Güney Galler eyalet polisi, yaptığı açıklamada, Crime Stoppers adlı bir topluluk programı olan acil durum yardım hattının arandığını ve bunun üzerine benzin istasyonuna gittiklerini aktardı.

Polislerin, 54 yaşındaki bir adamın mağazada yüz maskesi takmadığı ihbarı üzerine karşılaştıkları isim ise Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce oldu.

Polis ifadesinde kimliği ilk olarak açıklanmayan Joyce, kamu sağlığını düzenini ihlal ettiği gerekçesi ile 200 Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.

Açıklamasında, havalimanına giderken yolda olduğunu ve yakıt almayı unuttuğunu fark ettiğini söyleyen siyasi, maske takmadığı için bunun kendisine 200 dolara mal olduğunu söyledi.

''Hayat bu'' diyerek sözlerini sürdüren Joyce, Covid-19 sınırlama kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılan siyasi figürler arasına adını yazdırdı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Sanat Bakanı da Covid-19 kısıtlamalarının ilk günlerinde evde kalma emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Sonra da istifa etmişti.