        Avustralya'da 100 milyon yıllık fosil inci bulundu

        Avustralya'da 100 milyon yıllık fosil inci bulundu

        Avustralya'da araştırmacılar, 2019'da bulunan fosil incinin 100 milyon yıllık olduğunu doğruladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 09:25 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:25
        
        Avustralya’da 2019 yılında, Queensland eyaletinin Richmond bölgesindeki Kronosaurus Korner Müzesi'nin paleontolojik kazı alanlarında gönüllü olan bir turist, fosil inci buldu.

        Müzenin denetiminde yapılan kazı etkinliğinde bulunan fosil inci, araştırmacılar tarafından incelendi.

        Queensland Üniversitesi’nden Paleontolog Gregory Webb, yaptıkları incelemenin ardından 2 santimetre genişliğinde, bilyeden biraz büyük fosil incinin yaklaşık 100 milyon yıllık olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

        İncelemenin ardından fosil inci, Kronosaurus Korner Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

